Une troisième dose de vaccin contre le coronavirus pour tous : un accord de principe a été trouvé, les modalités seront définies fin novembre

Un accord de principe a été trouvé : toute la population belge pourra bénéficier d'une dose de boost (troisième ou seconde dose, selon les vaccins). La planification et les modalités de cette nouvelle campagne doivent encore être déterminées, on ne sait donc pas encore quand elle commencerait.

De #IMC Volksgezondheid zal een globale visie uitwerken over de 3e prik. Op 27 november zullen we de operationalisering ervan bespreken. Zo geven we de vaccinatiecentra de duidelijkheid die ze vragen. Ondertussen hebben we al beslist om een extra prik voor J&J uit te rollen.

Une étude réalisée aux États-Unis sur 700.000 personnes a récemment montré que la protection offerte par une dose du vaccin Johnson&Johnson diminue significativement avec le temps : une dose de "boost" a donc été considérée comme nécessaire par le CSS pour protéger les populations les plus fragiles, tout particulièrement les seniors.

"Les vaccins AstraZeneca et Johnson et Johnson (...) sont basés sur la même technologie, à vecteur adéno-viral, et induisent globalement une protection d’anticorps inférieure à celle des vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna). Mais ils ont par contre l’avantage d’assurer, lorsqu’ils ont été donnés avec deux doses, une protection un peu plus prolongée que les vaccins à ARN" expliquait le professeur d’immunologie Michel Goldman, lors de l’annonce des recommandations du CSS.

Si dans un premier temps, une dose unique a été considérée comme suffisante pour Johnson&Johnson, c'est pour "éviter des formes graves durant les quelques mois qui suivent la vaccination" rappelle le professeur de l'ULB.