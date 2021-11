Une troisième dose de vaccin anti-covid pour tous : un accord de principe trouvé, mais dans la pratique, ce n'est pas pour tout de suite

Les ministres de la Santé se sont réunis ce mardi en Comité interministériel afin de décider de la stratégie du pays quant aux "boosts" vaccinaux, soit une dose supplémentaire de vaccin afin de relancer l'immunité face au coronavirus, qui diminue avec le temps (pour tous les vaccins sur le marché).

Un accord de principe a été trouvé : toute la population belge pourra bénéficier d'une dose de boost (troisième ou seconde dose, selon les vaccins). Il reste à savoir quand cette campagne sera lancée, et ce ne sera certainement pas avant les prochains mois, soit pas avant 2022.

"Ce sont des doses de rappel, qui permettent de booster l'immunité, pour l'instant on n'a aucune indication s'il était utile d'avoir une quatrième dose. Par contre on suit les informations venant d'Israël, qui a commencé à vacciner en troisième dose sa population adulte" explique Christie Morreale.

Planification et modalités à déterminer

La planification et les modalités de cette campagne de dose de "boost" seront discutées lors d'une prochaine conférence interministérielle (CIM) Santé prévue le 27 novembre prochain, et après réception d'un avis étayé sollicité par les ministres auprès du conseil supérieur de la santé (CSS). "Nous avons demandé au CSS de se réunir dans les 10-15 jours pour réponse à ces questions : qui ? qui sera prioritaire ? quand ? Nous devons pouvoir planifier cela et aussi analyser les impacts de cette dose sur le Covid Safe Ticket" précise la ministre wallonne Christie Morreale.

"On va valider des choix en fonction de ce que diront nos scientifiques, du Conseil supérieur de la Santé et de la Task force vaccination. Et sur base de ça, on validera la planification pour que chaque Belge puisse savoir quand, courant 2022, ils pourront recevoir une troisième dose". Les lieux où seront réalisés cette vaccination restent aussi encore à déterminer. "On peut imaginer que durant le premier trimestre 2022, ça se fera dans les centres de vaccination, vu c'est une dose qui est nécessaire, mais ces modalités-là doivent encore être définies."