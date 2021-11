Une troisième dose chez les pharmaciens pour accélérer la vaccination ? "C’est une possibilité légale que Frank Vandenbroucke a ouverte"

La campagne de vaccination bat toujours son plein en Belgique. Et depuis l’accord de principe du gouvernement sur la troisième dose, les choses se mettent doucement en place. Les différents ministres de la Santé doivent se réunir ce samedi pour organiser cette nouvelle vague de vaccination.

Aucune date précise concernant cette dose de rappel pour l’ensemble de la population n’a encore été actée mais celle-ci commencera après la vaccination des personnes prioritaires comme l’a précisé Christie Morreale, ministre wallonne de la santé, au micro de Thomas Gadisseux dans l’invité de Matin Première : "On ne sait pas exactement quand cela va commencer. Nous avons une conférence interministérielle samedi pour pouvoir se prononcer sur la 3e dose pour l’ensemble de la population. Nous avons pris une décision de principe et nous allons devoir nous intéresser aux modalités pratiques pour voir quand ce rappel vaccinal pourra commencer. Il faut en tout cas que tous les soignants et les personnes plus âgées aient pu être vaccinés. L’ensemble de la population suivra par après."

Et pour accélérer la cadence de la vaccination, l’admission du vaccin pourrait s’exporter en dehors des centres. Les pharmaciens sont notamment pressentis pour injecter cette fameuse dose de rappel comme l’a indiqué la ministre : "C’est une possibilité légale. Je pense qu’il faut qu’on élargisse le spectre. On sait aussi que les médecins sont très mobilisés sur d’autres choses, sur d’autres pathologies mais on doit pouvoir élargir la vaccination en offrant plus de cartes. On a eu les infirmiers et les médecins qui l’on fait donc les pharmaciens sont une possibilité légale que Frank Vandenbroucke a ouverte."