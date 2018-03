Une trentaine de candidats belges et internationaux pour la reprise de Veviba

Les installations de Rochefort et de Bastogne appartenant à Veviba ont été proposées à des candidats repreneurs cette semaine. On ne sait bien sûr pas encore qui emportera la mise mais toujours est-il que l'intérêt ne manque pas.



30 marques d’intérêt

Ce vendredi soir, la Sogepa a levé un coin du voile sur les possibles candidats à la reprise. Une trentaine de manifestations d'intérêt lui sont parvenues. Tant de Belgique que de l’étranger, portées par des sociétés, des partenariats de sociétés ou des coopératives.



Premier tri

Il va s’agir maintenant de faire le tri dans ces candidatures. Tout le monde ne pourra prétendre jeter un œil sur l'état de Veviba. En début de semaine prochaine, la sélection devrait être connue. Les candidats retenus auront alors accès aux données confidentielles de la société.



L’agenda

Et puis, la Sogepa attendra des offres fermes et liantes. Le 10 avril, dans une quinzaine de jours, elles devront être rendues. Ensuite, les négociations démarreront avec un nombre encore plus restreint de candidats. Et la Sogepa espère mettre quelqu’un dans le siège du patron pour le mois de mai.



Que reste-t-il dans les caisses?

En attendant, les managers intérimaires vont poursuivre leur travail. A commencer par dresser un inventaire de la trésorerie de l’entreprise. On sait qu’elle ne permet pas de lambiner. Il y a d’ailleurs fort à parier que la Sogepa devra y aller de sa poche pour assurer temporairement la continuité de l’outil. C’est d’ailleurs généralement son rôle.



D’ici à l’épilogue

Mais un pas derrière l’autre: le premier souci est aujourd’hui de faire lever les scellés posés par la justice et de récupérer les agréments de l’Afsca, conditions sine qua non au redémarrage d’une activité même si, dans un premier temps, ce sera probablement sur un mode mineur.