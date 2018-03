Une taskforce sera créée pour améliorer les soins de santé en prison

Les différents ministres en charge de la Santé en Belgique ont décidé de mettre une taskforce sur pied pour réformer les soins de santé en milieu pénitentiaire.

Cette décision fait suite à des recommandations internationales ainsi qu'au rapport du KCE, le centre fédéral d'expertise sur les soins de santé, publié en octobre dernier.

Cette taskforce a reçu pour mission de développer une vision ainsi qu'un plan d'implémentation en différentes phases afin d'améliorer les soins aux détenus.

"Le but est de s'assurer que les soins de santé à l'attention des détenus atteignent la même qualité que pour ceux dispensés à la population en général. Cela signifie une opération de grande ampleur, qui doit être soutenue et développée par les ministres fédéraux et des entités fédérées concernées, ainsi que par le terrain", selon un communiqué de la ministre wallonne de la Santé, Alda Greoli, qui préside actuellement la conférence interministérielle de la Santé.

Outre les différents ministres en charge de la Santé, le ministre de la Justice est également associé à cette réforme.

En octobre dernier, le KCE avait pointé des moyens financiers insuffisants pour assurer des soins de qualité dans les prisons du pays. Quelque 43 millions d'euros sont mobilisés chaque année pour les soins de santé aux détenus.

La majeure partie de ce budget (60%) est consacrée au personnel, 37% aux soins et 3% à l'organisation des soins.

Selon les acteurs de terrain, ces moyens insuffisants génèrent un manque de personnel, d'équipements modernes, d'infrastructures, de perspectives de carrière, etc.

Beaucoup de détenus sont en mauvaise santé en Belgique. Quatre-vingt pour cent d'entre eux bénéficient d'au moins une prescription médicale par an, bien souvent pour des médicaments psychotropes.