Une soixantaine de ponts sous surveillance en Belgique

L'effondrement du pont de Morandi à Gênes réveille quelques craintes autour des ouvrages d'arts comme les ponts, les viaducs ou les tunnels. Bien que la taille de notre pays ne soit pas très grande, il y a en beaucoup un peu partout. On compte près de 4736 ponts en Wallonie, 2818 en Flandre et 92 en Région bruxelloise.

Il y a donc 40 ponts dans une situation critique. La situation est sous contrôle, nous dit-on, pas de dangers particuliers. Les travaux concernant cette quarantaine de ponts sont soit déjà en cours, soit sont à l'étude pour des rénovations dès 2019. Parmi eux, on retrouve par exemple le viaduc de Somme-Leuze, le pont de Capitte à la Louvière ou encore le Pont de Fétinne à Liège, le viaduc de Yves-Gomezée, le pont Collard à Namur, le pont 142 sur l'Escat à Froyennes , le pont de Festu à Leuze-en-Hainaut, le Pont 9 à Braine-l'Alleud, le viaduc de Huccorgne, le viaduc de Lambermont et le pont S23 à Wavre.

La situation à Bruxelles dans les tunnels

En 2015, le viaduc Reyers montre des problèmes de stabilité. Après évaluations et analyses de la situation, le choix de la Région bruxelloise est de démolir l'ouvrage. Après ce constat, l'ensemble des ponts et tunnels bruxellois ont été inspectés par des experts indépendants en 2016 et 2017. Ce screening général a permis de mettre en place un programme pluriannuel d'investissement pour hiérarchiser les travaux. C'est pour cette raison que le tunnel Léopold II est actuellement fermé et restauré, cet été.

Le vieux viaduc Herrmann-Debroux construit en 1973 est lui aussi scruté. Il avait été fermé provisoirement en octobre fermé pour des problèmes de béton.