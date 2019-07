Une situation "sous contrôle", pas de sécheresse déclarée en Wallonie

La chaleur de ces dernières semaines, conjuguée à de timides chutes de pluie incitent les autorités wallonnes à la plus grande vigilance, mais pour l'heure la sécheresse n'est pas déclarée. Prochaine réunion dans deux semaines pour faire le point, en attendant le bon sens doit prévaloir.

"Vraiment un message rassurant, pour cette période de l'année la situation est sous-contrôle" assure Stéphanie Ernoux, porte parole du SPW Wallonie. Au terme d'une réunion de crise à Namur, les autorités wallonnes ont écarté l'idée de déclarer un état d'alerte sécheresse. En l'état actuel des choses, le niveau des nappes phréatiques et des voies navigables ne le justifient pas. Pas plus que d'éventuelles mesures de restrictions d'eau. "Si on regarde la végétation en surface, on peut y voir les signes d'une sécheresse mais on parle là de la surface."

Consommer l'eau "en bon père de famille"

A l'heure actuelle seule la commune de Tellin, dans la province du Luxembourg, a imposé des restrictions dans la consommation d'eau potable. Une ordonnance du bourgmestre, en vigueur depuis le 25 juin, interdit l'utilisation de l'eau à d'autres fins que l'usage ménager (alimentation, sanitaire). Il y est notamment interdit d'utiliser l'eau du réseau de distribution pour l'arrosage des pelouses et jardins, pour le remplissage de piscines ou pour le nettoyage de véhicules.

Pour le reste de la Wallonie, les consignes restent de consommer l'eau "en bon père de famille" conclut Mme Ernoux. Elle fera un nouveau point sur la situation dans deux semaines, au terme d'une nouvelle réunion de crise. En attendant, les prévisions météo annoncent des pluies légères ces jeudi et vendredi, avant de démarrer dès lundi une semaine sans précipitation.