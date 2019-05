"Une situation complexe": Vande Lanotte et Reynders, des informateurs-démineurs pour éviter l'explosion

C’est fait, le roi a nommé deux informateurs. Le MR Didier Reynders et le sp.a Johan Vande Lanotte. Les deux hommes ont accepté la mission confiée par le roi Philippe.

Une mission dont la tâche est très claire, si l’on écoute le ministre des affaires étrangères Didier Reynders : "L’objectif est de travailler dans des contacts politiques, de chercher aussi à identifier un certain nombre de défis qu’il faudra relever dans les prochaines années, peut-être de les objectiver. De regarder aussi, en contact avec les formations qui essayent de former des gouvernements régionaux, comment ces formations de gouvernements régionaux évoluent par rapport à la formation d’un gouvernement fédéral". Des consultations que le duo envisage de faire dans la plus grande discrétion possible. "Il y a eu beaucoup de déclarations avant et après les élections. Il est maintenant temps d’essayer de trouver des solutions", explique Johan Vande Lanotte.

Un travail qui s’annonce difficile

Les deux hommes se connaissent bien, ils ont déjà travaillé ensemble, ont-ils expliqué face à la presse, mais ce n’est pas pour cela que la tâche sera plus simple, insiste Johan Vande Lanotte : "Je pense que le travail s’annonce compliqué vu la situation actuelle. Il ne faut pas sous estimer les problèmes", et Didier Reynders d'ajouter que "c’est une situation complexe".

Les possibilités pour former un gouvernement fédéral sont peu nombreuses. Impossible de reproduire une Suédoise, même avec l’apport du cdH. Impossible de former une tripartite classique (familles libérales, socialistes et chrétiennes/humanistes), sauf si on y ajoute les verts (Ecolo, Groen !), mais les Flamands seraient en situation minoritaire. Et puis, il y a les affinités des uns et des autres. La N-VA et le PS ont plusieurs fois exclu de travailler ensemble dans une majorité.

Bref, c'est compliqué. Mais les informateurs sont des hommes d'expérience. Ils ont déjà mené de telles missions. Ils sont ou ont été ministres. Et donc un carnet d'adresse et leur réputation, ce qui leur permettra de rencontrer de nombreuses personnes et pas seulement des politiques.

Sans oublier que Johan Vande Lanotte est proche du PS et Didier Reynders de la NVA, des partis à couteaux tirés pour l'instant.

En outre, les deux informateurs n'ont rien à perdre. Johan Vande Lanotte a dit au revoir à la politique active. Et Didier Reynders devrait endosser des fonctions européennes.

Enfin les deux hommes sont tenaces.

Bref de véritables démineurs qui entrent en fonction très tôt, quatre jours après le scrutin. Le passé montre que souvent les démineurs en politique sont arrivés fort tard. Ici la stratégie change: le terrain sera en partie déminé pour éviter des explosions prématurées...