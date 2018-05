Une semaine pour voler au secours des abeilles

La semaine du 27 mai au 4 juin va être dédiée aux abeilles et aux différents pollinisateurs. Ils survivent en effet de plus en plus mal dans leur environnement.

Voilà pourquoi, en Wallonie mais aussi en Flandre et à Bruxelles, plusieurs initiatives vont être lancées.



Ravages

Les abeilles ne sont pas encore très actives en cette saison. Le froid et l’humidité les tiennent à l’intérieur des ruchers.

Mais certaines ruches ne se réveilleront plus aux beaux jours. Des colonies entières décèdent. Parfois à cause des conditions climatiques mais le plus souvent pour des raisons environnementales.



Insectes et chimie agricole

Depuis les années ‘70, la santé des abeilles décline constamment. Elles subissent les attaques d’autres insectes et résistent mal aux insecticides et fongicides utilisés par les particuliers mais aussi, à plus grande échelle, par l’agriculture conventionnelle. Or, les abeilles restent indispensables pour assurer la pollinisation. Et les agriculteurs sont intéressés au premier chef.

Voilà pourquoi la Région veut sensibiliser le plus largement possible à la cause des ruchers et aux périls qui les guettent.



Du temps pour rétablir l’équilibre

La semaine des abeilles et des pollinisateurs prévoit des visites de jardins, de ruchers, des animations, des conférences. Elle doit mettre en évidence le rôle capital des abeilles et de leurs cousins pour la fertilisation des cultures.

Dans la foulée, il s'agit aussi de faire passer l'idée d'une agriculture la plus respectueuse possible de la biodiversité.

Georges Kaisin est apiculteur depuis près de 40 ans. D’expérience, explique-t-il, il faudra du temps pour que tous les résidus nocifs des produits phytos disparaissent.



Semaine des abeilles

Les pouvoirs publics ont déjà lancé une série d’initiatives pour protéger les insectes pollinisateurs: plan Maya, plan fédéral abeilles, limitation des produits phytos… Cette semaine du 27 mai au 4 juin, la Wallonie ajoute 270 actions et manifestations pour favoriser une meilleure prise de conscience des enjeux. La liste est disponible sur le net.