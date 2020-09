La princesse Éléonore fait aussi sa rentrée mardi. Le Roi et la Reine l'ont emmenée au collège néerlandophone Heilig Hart de Wezembeek-Oppem, où elle entame sa première année secondaire.

Une rentrée dans une nouvelle école pour la princesse Éléonore - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Les trois autres enfants du couple royal ont pour leur part déjà repris le chemin de l'école. En raison des critères d'inscription utilisés par le collège Saint-Jean-Berchmans de Bruxelles, la princesse Eléonore ne pouvait plus y être scolarisée. C'est pourquoi elle étudiera cette année au collège Heilig Hart de Wezembeek-Oppem. Pour la princesse héritière Élisabeth, la nouvelle année scolaire a déjà commencé hier/lundi à l'École royale militaire. Ses frères Gabriel et Emmanuel avaient pour leur part repris les cours la semaine dernière à l'International school of Brussels.