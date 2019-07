Une rencontre des informateurs réunissant plusieurs partis est prévue ce dimanche soir, le PS devrait y participer

C’est la première rencontre de ce genre depuis les élections du 26 mai. Johan Vande Lanotte et Didier Reynders ont invité plusieurs partis à discuter ce dimanche. Le vice-président de la N-VA, l’a confirmé sur les ondes de la VRT. Depuis, dans tous les partis, c’était le silence total. Mais les lignes semblent bouger. Si la PS semble avoir pris la décision de participer à cette première réunion multipartis, la présence des écologistes à cette rencontre n’est pas claire. Selon le site du journal flamand Het Nieuwsblad, Ecolo n’aurait aucunement l’intention de figurer parmi les participants.

Quels partis seront présents ? Quel sera l’objet de la réunion ?

Beaucoup d’inconnues subsistent donc autour de cette rencontre organisée ce dimanche par les informateurs. Ce que l’on sait, c’est que plusieurs partis francophones et flamands devraient se rencontrer en fin de journée. Une réunion pour discuter et non pas négocier, c’est important, dans le cadre des discussions fédérales. Didier Reynders et Johan Vande Lanotte vont peut-être, enfin réunir le PS et la N-VA. Et ce lundi, le roi décidera si oui ou non la mission du tandem, créé voici près de 2 mois, est prolongée.

Et si c’était la bonne ?

Cette tentative de réunir les plus grands partis francophones et flamands sera peut-être la bonne. Jeudi déjà un rendez-vous avait été conclu entre PS et N-VA. Une réunion finalement annulée par les socialistes, a précisé hier le vice-président de la N-VA. Ce dimanche, à en croire le vice-président nationaliste qui s’exprimait hier sur les ondes de la VRT, la table ronde devrait rassembler non seulement PS et N-VA, mais aussi d’autres partis. MR Open Vld SPA CD & V.

Probablement sans les Verts ?

La présence des écologistes à cette rencontre est loin d'être assurée. Groen et Ecolo ne souhaitent faire aucun commentaire à ce sujet. Mais alors que les Verts francophones refusent d’exprimer leur stratégie concernant la réunion des partis prévue en fin de journée, Zakia Khattabi, coprésidente d’Ecolo déclare sur le site du NieuwsBlad ne pas vouloir y participer : "Nous avons toujours dit que nous ne pouvions pas former un gouvernement avec la N-VA"… "Nous avons bien travaillé avec les informateurs pour le reste." Ecolo qui rappelle dans le média flamand que la N-VA a également déclaré ne pas vouloir travailler avec Ecolo. La conclusion des Verts francophones se résume en une phrase : "Que les autres partis cessent de se cacher derrière nous. Notre présence n’est pas nécessaire pour former un gouvernement.". La présence de Groen reste, elle, toujours incertaine.