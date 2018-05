Une réforme du droit des sociétés pour attirer plus d'entreprises en Belgique

Le conseil des ministres a approuvé vendredi une réforme en profondeur du droit des sociétés et des associations. Le nouveau Code des sociétés préparé par le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), vise selon ses dires à attirer plus d'entreprises en Belgique en alignant le pays sur ses voisins.

L'un des éléments les plus visibles est la réduction du nombre de catégories de sociétés de 17 à 4. À l'avenir, il sera question de la "société", "société privée", "société anonyme" et "société coopérative". Les formes existantes de sociétés peuvent toutes être ramenées à l'une de ces catégories, a souligné Koen Geens. Un seule personne sera suffisante pour créer une société anonyme ou une société privée, et non plus deux.

Le gouvernement veut de la sorte éviter qu'une société ne pâtisse de la mésentente entre un entrepreneur et l'associé qu'il a dû trouver pour monter son entreprise. En revanche, il faudra au moins deux personnes pour constituer une association. L'exigence de capital pour créer une société privée est également supprimée. Le nouveau Code des sociétés met également fin à la règle du siège réel.