Une proposition de loi vise a mieux sanctionner le "revenge porn"

Le "revenge porn" sera-t-il bientôt sanctionné? C’est en tout cas la volonté de la députée cdH Vanessa Matz qui a déposé une proposition de loi en ce sens. Le "revenge porn", c’est un contenu sexuellement explicite, par exemple une photo à caractère sexuel publiquement partagée en ligne sans le consentement de la personne apparaissant dessus. Avec la multiplication des moyens de communication, ce phénomène est en constante augmentation. Les victimes sont dans 9 cas sur 10 des femmes et les auteurs agissent par vengeance. Pour Vanessa Matz, députée cdH à l’origine de cette proposition, il faut donc punir plus sévèrement les auteurs, mais surtout retirer rapidement les images : "C’est le dommage le plus lourd et qui anéantit parfois des victimes dans leur vie sociale, professionnelle ou amicale. Il faut donc absolument pouvoir avoir une procédure en référé qui impose aux opérateurs, aux diffuseurs le retrait des images qui blessent la victime et qui lui nuisent de manière vraiment très importante".

Aujourd’hui, c’est laissé à la discrétion des opérateurs, regrette la députée : "On sait qu’il y a un certain nombre d’opérateurs, dont Facebook par exemple, qui dit que ça pose effectivement problème. Mais dans des cas plus privés comme le 'revenge porn' (parce que c’est souvent dans un cercle relativement restreint d’amis ou de connaissances ou une classe d’école), Facebook n’intervient pas spécialement et c’est très compliqué d’obtenir un retrait. Il faut donc passer par la justice qui l'imposera, moyennant bien sûr, des sanctions en cas de non-respect de ce retrait".