Une prolongation de deux réacteurs nucléaires sera inévitable selon la députée et ex ministre de l'Energie Marie-Christine Marghem

La députée et ex-ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem (MR), juge inévitable la prolongation de deux réacteurs nucléaires au-delà de 2025, date prévue par la loi pour sortir la Belgique de ce type d'énergie.

Une loi de 2003 a fixé l'échéance de sortie du nucléaire en 2025 et une loi de 2015 l'a confirmée. Pour remplacer les capacités produites par l'atome, le gouvernement précédent et le nouveau gouvernement ont mis au point un "mécanisme de rémunération de capacité" (CRM) qui, par un système d'enchères, favorisera l'installation de centrales au gaz. Au mois de novembre, un rendez-vous attend l'équipe De Croo.

Le gouvernement prendra des mesures adéquates

Un rapport doit montrer si la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays peut être garantie. Si "un problème inattendu" est constaté, "le gouvernement prendra des mesures adéquates comme l'ajustement du calendrier légal pour une capacité pouvant aller jusqu'à 2 GW", prévoit l'accord de la Vivaldi, c'est-à-dire la prolongation de Doel 4 et Tihange 3.

"On aurait dû commencer tout de suite. Ce n'est que bien tard que les gouvernements ont commencé à imaginer une sortie progressive. Quand on s'est mis en route trop tard, on a brusqué cette sortie ordonnée. On sera obligé de maintenir certains réacteurs, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement et aussi parce qu'il est important d'avoir un mix électrique qui est de plus en plus décarboné et le nucléaire est une solution", a affirmé jeudi Marie-Christine Marghem, interrogée sur les ondes de DH Radio.