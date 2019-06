Une prestation de serment chaotique à la Chambre, "le plus beau cadeau à offrir aux extrémistes"

Pour expliquer la percée du Vlaams Belang dans le nord du pays, tout particulièrement du côté des jeunes , Jessika Soors prend de la hauteur et remet ces votes dans un contexte plus large. "Notre pays a dû faire face aux attentats, ce qui fait qu’il y a beaucoup d’émotions par rapport à notre sécurité, l’avenir de nos enfants. On doit aussi regarder les inquiétudes et anxiétés existent dans la société, l’âge de la retraite a augmenté, la pauvreté a augmenté." Des thèmes socio-économiques sur lesquels le Vlaams Belang a fait campagne, "en faisant croire aux gens que, pour avoir plus soi-même, ça doit être aux dépens des autres. Une vision qu’Ecolo et Groen ne partagent pas du tout : nous insistons sur la collaboration, et qu’il n’y a pas à choisir entre avoir plus soi-même ou donner à l’autre."

Mais si aucune alternative ne se présente, "personnellement, quoi qu’il arrive, je vais prêter serment, car je pense qu’un déroulement chaotique de cette séance serait le plus beau cadeau que l’on pourrait offrir aux extrémistes qui veulent prouver que notre pays ne fonctionne pas. Et j’ai surtout hâte de commencer ce travail parlementaire, pour montrer au pays qu’il y a des alternatives" ajoute-t-elle.

Une position que soutient Groen, "on se rallie à Ecolo dans le combat contre l’extrémisme en partageant nos préoccupations et espérons que l’on trouvera une solution, pour ce cas qui est très délicat", commente la députée fédérale.

Elle prêtera serment à la Chambre ce jeudi, peut-être devant l’élu Vlaams Belang et fondateur de Schild en Vrienden Dries Van Langenhove, désigné assistant du président de la Chambre, vu son statut de plus jeune député de l’assemblée. Ecolo, soutenu par le MR, a demandé que l’élu soit écarté de ce poste , vu son inculpation récente pour racisme et négationnisme.

"Le cordon sanitaire restera en place" en Flandre

Maggie De Block, ancienne ministre fédérale des Affaires Sociales et de la Santé (et actuellement à l’Asile et à la Migration) et Koen Geens, ex-ministre fédéral de la Justice, se présentaient également dans le Brabant Flamand. Les thèmes socio-économiques étaient donc souvent sur le devant de la scène dans la circonscription. "A chaque débat on parlait de la migration, de la sécurité, des prisons. Mais c’était aussi une occasion, je pense, pour notre parti que nous aussi nous avons des réponses sur ces thèmes-là. Et en faisant du porte à porte, je me suis rendu compte que les gens n’associent pas forcément ces thèmes à notre parti. Là je pense qu’il y a un défi et une opportunité pour notre parti progressiste de montrer que nous avons aussi des solutions à ces niveaux-là."

"Ce ne sont pas des thèmes qu’un parti progressiste mettre dans la vitrine politique. Nous sommes plutôt ciblés vers les thèmes plus positifs, nous voulons insister sur ce que les gens partagent."

La députée fédérale pointe aussi le rôle de la N-VA dans la montée du parti d’extrême droite. "Idéologiquement, N-VA et Vlaams Belang se différencient encore, mais le discours de la N-VA est devenu très dur, très amer ces dernières années. Je suis persuadée que ça a ouvert des portes vers le discours du Vlaams Belang. Je pense que ça a rendu les gens réceptifs à des discours du Vlaams Belang."

"Il faut comprendre les émotions qui sont derrière ces votes pour le Vlaams Belang. Je ne veux pas condamner les gens qui ont voté Vlaams Belang, mais on doit travailler sur ces émotions."

Et à propos des négociations entre ces deux partis en Flandre : "C’est un pas plus loin, c’est leur permettre de dire ce qu’ils ont à dire sur des thèmes très importants pour la société comme l’intégration, l’éducation, et c’est pour cela que le cordon sanitaire est là. Et il restera en place."