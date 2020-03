Une première pour faire face au Coronavirus : une audience du tribunal correctionnel de Malines via vidéoconférence

Le système permet de mettre en connexion les juges, les avocats, les prévenus et les interprètes. Ils sont tous visibles sur le grand écran et peuvent communiquer. C’est une expérience pilote.

Les licences du programme de vidéoconférence ont été fournies par le SPF Justice juste avant le week-end. Samedi, le juge d’instruction Philippe Van Linthout et son équipe sont venus installer de grands écrans, des micros et tout le matériel nécessaire. Ce matin, c’était le grand plongeon. "Tout se passe très bien. On a eu quelques problèmes d’effet Larsen au démarrage mais c’est réglé. On n’est pas des experts, on s’adapte".

Le tribunal correctionnel de Malines a donc opté pour la vidéoconférence et s’est rapidement organisé. "On ne pouvait pas rester immobilisés par la crise. Il fallait se lancer. Vendredi, on installe le même dispositif pour la chambre du conseil".

Depuis 3 semaines, en raison des mesures de confinement liées à l’épidémie de coronavirus , les détenus ne sont plus transférés dans les tribunaux. Impossible, en effet, de respecter la distanciation sociale dans les véhicules de transport de prisonniers et dans les cellules de l’établissement judiciaire.

Le Conseil supérieur de la Justice, organe indépendant dont la mission est d’aider la justice belge à mieux fonctionner, encourage ce type d’initiative. "On salue tout ce qui permet d’éviter la paralysie de la justice" précise Magali Clavie, Présidente de la Commission d’avis et d’enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice. "On reste néanmoins réalistes. On n’a pas les moyens pour mener toutes les audiences en vidéoconférence. Il faut la réserver aux causes prioritaires, aux affaires pénales. Certainement à ceux qui sont détenus".

Mais qu’en est-il pour les affaires civiles ? A ce stade, chaque tribunal s’organise comme il peut pour fonctionner malgré tout, en suivant les directives du Collège des Cours et Tribunaux.

Celui-ci préconise notamment d’avoir recours aux procédures écrites. Cela signifie que si les conclusions d’une affaire ont déjà été déposées par les avocats, le juge peut d’ores et déjà traiter le dossier par écrit. "Cela bloque quand les conclusions n’ont pas encore été remises par les conseils des justiciables", regrette Magali Clavie. "Ils n’ont pas l’obligation de les rendre alors qu’ils sont en mesure de le faire à distance. On ne comprend pas ce point. Certains vont en profiter pour faire traîner les procédures si c’est dans l’intérêt de leur client. On craint un très grand ralentissement et un engorgement de la justice. Il faudra des mois pour rattraper le retard accumulé".