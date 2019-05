« Une perte inestimable et une époque qui s'en va »: les réactions au décès de Jean-Pierre Grafé

Jean-Pierre Grafé, homme politique liégeois et ex-ministre fédéral et régional, s'est éteint ce jeudi. Ancien mandataire PSC (cdH), il a siégé durant plus de 50 ans dans le conseil communal liégeois. Suite à l'annonce de son décès, les personnalités politiques de Belgique sont nombreuses à réagir au décès de ce ténor politique qui avait mis un terme à sa carrière en 2012.

Dans les rang du cdH, la famille politique du natif de Liège, les messages sont nombreux et vont tous dans le même sens. L'actuel président du parti, Maxime Prévot évoque une « immense tristesse ». il salue aussi « un homme d’une grande intelligence et compétence », pourvu d'une « capacité d’action et un réseau de contacts de premier plan ».