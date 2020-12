Une offre de train augmentée de 4,7% à l’horizon 2023, prévoit la SNCB

La SNCB lancera le 13 décembre son nouveau plan de transport pour une offre de trains IC et suburbains augmentée de 4,7% à l’horizon 2023, a annoncé vendredi la Société nationale des chemins de fer belges.

Concrètement, ce plan se traduira par la création de nouvelles lignes IC, davantage de trains rouleront également sur les liaisons existantes et des trains supplémentaires seront ajoutés tôt le matin et tard le soir pour desservir les villes. L’offre de trains suburbains autour de Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers et Gand sera aussi renforcée.

Cet élargissement de l’offre se déroulera en plusieurs phases pour tenir compte de l’infrastructure, du matériel roulant et du personnel disponibles, précise la SNCB. Le dimanche 13 décembre marquera le début de la première phase avec "une grande partie des projets déjà réalisés", assure la société de chemins de fer.

Toutes les extensions devraient être effectives à l’horizon 2023. Ce nouveau plan représente 3,77 millions de train-kilomètres supplémentaires par rapport au plan de transport actuel. Près d’un millier de trains supplémentaires circuleront ainsi chaque semaine d’ici 2023, soit 161 trains supplémentaires par jour de semaine ordinaire. Pendant le week-end, ce seront 97 trains supplémentaires qui circuleront le samedi et 92 le dimanche. "D’ici 2023, plus de 90% des voyageurs pourront prendre le train en heures de pointe dans une gare proposant au moins deux trains par heure", promet la SNCB.