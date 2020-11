Une nouvelle plateforme pour équiper les écoles et élèves d'ordinateurs en Wallonie et à Bruxelles

Elle avait déjà été annoncée, elle est lancée ce lundi. La plateforme en ligne "mes-outils-numériques" s’adresse aux écoles et élèves de Wallonie et de Bruxelles qui n’auraient pas d’ordinateur. Cette plateforme a pour but de "les soutenir dans la numérisation des apprentissages", précise le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un communiqué. Elle devrait surtout servir à donner un coup d’accélérateur plus que bienvenue un jour de rentrée où 50% des cours se donnent à distance de la 3e à la 7e secondaire.

Avec cette plateforme, le gouvernement a pour but, d’une part, de pouvoir mieux communiquer avec les directions, les parents, les enseignants et les fournisseurs informatiques. "D’autre part, la plateforme jouera un rôle moteur pour guider, pas à pas, chaque école secondaire et chaque parent dans l’acquisition de son matériel informatique", précise le communiqué.

Plus concrètement, l’équipement va se jouer en deux temps.

Un : dès ce lundi, les pouvoirs organisateurs ou les directions d’écoles vont pouvoir demander leurs prix aux fournisseurs pour acquérir le matériel informatique "très rapidement" et "selon un cahier des charges prérempli". L’objectif de la Fédération Wallonie-Bruxelles est d’acquérir un stock d’ordinateurs correspondant à au moins 5% de leur population scolaire. Comme déjà annoncé, 10 millions sont consacrés à cette étape cette année.

Une aide à l’équipement individuel de 260.000 élèves

"Cette accélération se poursuivra d’ici quelques semaines par l’opération destinée à tous les élèves entre la 3e à la 7e secondaire et qui consistera, de manière dorénavant structurelle, à offrir une véritable politique d’aide à l’équipement individuel de 260.000 élèves, à moindre coût et dans un cadre pédagogique", explique le ministre-président Pierre-Yves Jeholet.

Deux : avant la fin de l’année 2020, les parents pourront équiper leurs enfants en outils informatiques via cette plateforme, "à moindre coût, via une location ou une acquisition avec participation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles." Un fonds de solidarité devrait permettre cette seconde étape. Il est en cours de finalisation avec les différents acteurs de l’enseignement.

"L’ampleur des moyens dégagés, la simplicité de la procédure et la plateforme "mes-outils-numériques ", permettront de rencontrer immédiatement les besoins des familles qui subissent tout particulièrement la fracture numérique. Il s’agit de la première phase d’une stratégie numérique au service des apprentissages et de l’égalité", ajoute Frédéric Daerden, ministre du Budget en Fédration Wallonie-Bruxelles.

15 millions seront ajoutés à cette enveloppe en 2021 ce qui porte le budget total de l’opération à 25 millions d’euros.