Une nouvelle fusion des communes en Wallonie ... Bonne idée ?

La dernière, rappelez-vous, c'était en 1977. Il y a plus de 40 ans. L’idée revient au goût du jour, pour des raisons d'économie. La fusion de communes a la cote en Flandre, pas du côté francophone. La Flandre comptera d'ailleurs huit communes de moins l'année prochaine.

En Wallonie, même si la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement wallon évoque la question, l'idée ne fait visiblement pas l'unanimité.

En Brabant wallon, Jean-Paul Wahl, le bourgmestre de Jodoigne, voudrait en tout cas relancer le débat. " Je pense que la vie en société impose de plus en plus aux communes des charges qui deviennent très lourdes : les infrastructures sportives ont des coûts de plus en plus élevés ; les moyens techniques pour les services des Travaux vont croissants… " .

"Dans ce contexte, poursuit-il, une commune qui n’a pas la taille critique – soit entre 20 ou 30.000 habitants – à terme, elle ne s’en sortira plus ! Voilà qui n’est pas du goût d’André Antoine (cdH). L’analyse est biaisée selon lui.

Quel avenir pour les communes wallonnes ? Faut-il fusionner et donc rationaliser ?

