Une mère et ses deux enfants sauvés d'un incendie à Bruxelles

Une maman et ses deux enfants, âgés de 2 et 6 ans, ont été sauvés in extremis par les pompiers de Bruxelles ce mercredi matin à 05h27, a indiqué à l'agence Belga Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Le feu a été bouté, volontairement, à des détritus dans la rue Philippe Le Bon à Bruxelles et s'est ensuite propagé à la façade d'un bâtiment. La mère et ses enfants qui en ont été victimes vivent au rez-de-chaussée de ce bâtiment.

"Le feu a été bouté à des détritus dans la rue Philippe Le Bon à Bruxelles. Il s'agit d'un acte malveillant", a expliqué Walter Derieuw. "L'incendie s'est ensuite propagé et a atteint la façade du bâtiment le plus proche. Il a atteint les fenêtres du rez-de-chaussée où vivent une maman et ses deux enfants âgés de 2 et 6 ans. Ceux-ci ont été évacués de justesse. Les choses auraient pu très mal se passer", a-t-il confié.

Les victimes, intoxiquées par les fumées, ont été emmenées à l'hôpital. Il n'y a actuellement pas trace du ou des auteur(s) de l'incendie.



