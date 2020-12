Une manifestation contre la proposition de loi française sur la sécurité globale prévue ce samedi à Bruxelles

Une manifestation contre la proposition de loi française sur la sécurité globale sera organisée samedi à 12h00 au rond-point Schuman, en plein coeur des institutions européennes à Bruxelles, a annoncé vendredi un groupe de Françaises vivant à Bruxelles, qui organise cette mobilisation via Facebook.

L'article 24, le plus controversé, "prohibe l'usage malveillant" de l'image "ou tout autre élément d'identification" des policiers et gendarmes en intervention.

Les organisatrices veulent interpeller l'Union européenne sur l'atteinte à l'Etat de droit. Elles pointent plus particulièrement le respect de la vie privée, la liberté de la presse ainsi que les droits à manifester et à informer.

"Les images filmées constituent un des seuls outils à la disposition des citoyens pour engager la responsabilité des policiers partout dans le monde. On l'a vu aux Etats-Unis avec la mort de George Floyd et on l'a vu à plusieurs reprises aussi ici en Belgique dans différentes affaires de violences policières. Qu'on veuille confisquer nos téléphones et leurs caméras est aberrant". Elle craint de voir d'autres pays, en ce inclus la Belgique, emboîter le pas à la France.