Une maman et sa fille hospitalisées après un incendie à Tournai

Un incendie s'est déclaré dimanche dans une maison sociale à Tournai. Une maman et sa fille handicapée, toutes deux brûlées, ont été admises en milieu hospitalier à Tournai. La demeure n'est plus habitable.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 11h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue du Vert Bocage à Tournai. Le feu s'était déclaré dans le living de cette maison sociale propriété du Logis Tournaisien.

Venant des casernes de Tournai et d'Antoing, deux autopompes, un camion-citerne, un camion échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. Un SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et une ambulance ont aussi été dépêchés sur les lieux.

"A notre arrivée, les deux occupants, une maman et sa fille handicapée, étaient sortis de la maison. Cette dame et sa fille ont été brûlées. Toutes deux ont été prises en charge par les urgentistes et admises au service des urgences du ChWapi de Tournai", explique le lieutenant Harold Vaeskens qui a dirigé l'intervention.

Les dégâts dus au feu, aux fumées et à l'eau sont conséquents. "En soi, le feu a rapidement été maîtrisé. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. La maison n'est cependant plus habitable. A leur sortie de l'hôpital, les locataires devront être relogés", précise encore l'officier.