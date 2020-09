"Une majorité démocratique, c'est le plus important", selon Sammy Mahdi (CD&V)

"C’est un oui du CD&V pour négocier et essayer de former un gouvernement", a déclaré jeudi sur les ondes de Matin Première Sammy Mahdi, membre CD&V de la Chambre des représentants.

Le CD&V est donc disposé à discuter avec les libéraux, les socialistes et les écologistes en vue de former un nouveau gouvernement fédéral. Le CD&V assume qu’une majorité côté flamand, c’est-à-dire avec la N-VA, n’est plus une condition sine qua non, plus "une priorité".

"On a toujours dit que dans un premier temps, on essayerait de former une coalition avec une majorité francophone et néerlandophone", explique Sammy Mahdi. "On a essayé cette formule-là. Elle n’a pas été possible. D’autres formules ont été essayées et aujourd’hui, on arrive quand même au bout d’un long trajet. En ce moment, ce qu’on essaye de faire, c’est de former un gouvernement avec une majorité en Belgique. Et une majorité démocratique, c’est le plus important."

M. Mahdi avoue aussi avoir été déçu par la N-VA. "L’évolution du parti m’a déplu parce que l’éthique, ce n’est pas seulement l’interruption volontaire de grossesse, c’est aussi la manière dont on regarde l’humain. Et sur cet aspect-là, j’ai été déçu par le parti. J’espère que cela ira autrement dans les années à venir parce qu’en soi, c’est un parti démocratique qui a de bonnes propositions."