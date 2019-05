Une Maison des parents solos ouvre à Bruxelles

La Ligue des Familles et la ministre bruxelloise en charge des Familles, Céline Frémault (cdH), ont inauguré mercredi à Forest une "Maison des parents solos". Un lieu convivial où toutes les familles monoparentales pourront recevoir un accompagnement juridique, social et psychologique. Parallèlement, un site internet a été lancé pour rassembler toutes les informations susceptibles d'aider les parents seuls et faciliter les échanges entre eux.

A Bruxelles, une famille sur trois est monoparentale, soit 63.568 parents solos. "Le risque de se retrouver dans la précarité est beaucoup plus élevé pour une femme élevant seule ses enfants. Un revenu insuffisant, un accès problématique aux services, l'exclusion du marché de l'emploi, sont tous des facteurs de vulnérabilité des familles monoparentales", a rappelé Mme Frémault.

Afin de leur venir en aide, la Commission communautaire commune (Cocom) a mandaté la Ligue des familles pour développer deux projets.

Le premier, la Maison des parents solos, est un lieu mis à disposition par la commune de Forest où seront organisées des permanences d'aide individuelle, avec un accompagnement social, psychologique et juridique. "Les personnes doivent pouvoir connaître leurs droits pour les activer", a souligné Noémie Simon, coordinatrice de la Maison.

"On veut aussi offrir une bulle d'oxygène", a-t-elle ajouté, avec divers événements comme des rencontres entre enfants autour de la séparation, des goûters, des ateliers artistiques, etc.

Dès la semaine prochaine, deux permanences par semaine seront assurées. L'idée est d'atteindre progressivement 30 heures par semaine d'ici la fin 2020. Tous les renseignement pratiques sont repris à l'adresse www.maisondesparentssolos.be.

La plateforme en ligne, www.parentsolo.brussels, permet elle aux mères et pères qui élèvent seuls leurs enfants de comprendre facilement, depuis chez eux et tant en français qu'en néerlandais, quels sont leurs droits et les organismes d'aide les plus proches. Le site propose aussi des bons plans et encourage les échanges entre parents via des groupes Facebook.



Belga