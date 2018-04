Une fusion des aéroports wallons ? Pas à l'ordre du jour

"Les aéroports de Charleroi et de Liège sont très complémentaires, et ils seraient beaucoup plus forts ensemble. Ce serait un super projet de parvenir à créer un grand aéroport wallon, global".

Ce rêve de fusion, c’est celui de Jean-Jacques Cloquet, le patron de l’aéroport de Charleroi, qui s’exprimait ce matin à la RTBF sur les ondes de La Première.

Ce rêve pourrait-il devenir réalité ? Dans la classe politique, le sujet est très sensible, et on préfère parler de synergies.

Mariage avorté

Le dernier ministre en charge du dossier qui avait évoqué clairement une fusion, c’est Carlo Di Antonio (cdH), en 2015. Il estimait alors qu’"une structure unique de gestion serait préférable " et envisageait "une refonte totale".

A l’époque, cette idée avait immédiatement suscité de vives oppositions, au MR ("J’espère que vous allez nous rassurer, voire faire un mea culpa", Pierre-Yves Jeholet), au PS ("On ne change pas un modèle qui gagne", Alain Onkelinx) et au cdH ("Je vous avoue que comme beaucoup de collègues, j’ai été surprise par cette idée de fusion", Véronique Salvi).

Le ministre était à l’époque revenu sur ses déclarations, parlant plutôt de "complémentarités", au grand dam d’Ecolo, déçu de voir "exploser en plein vol" ce projet de mariage entre les aéroports de Gosselies et de Bierset.

Rapprochement esquissé

Aujourd’hui, si on se replonge dans la feuille de route du gouvernement MR-cdh, on y lit une volonté de pousser les aéroports wallons vers une "vision unifiée et mieux coordonnée".

Pas question de fusion donc, mais de rapprochement. Un comité stratégique a récemment été mis en place pour y parvenir, et surtout pour éviter une trop grande concurrence entre les deux aéroports wallons, qui gardent leur autonomie de gestion, et qui conservent aussi –même si ils ont diversifié leurs activités- leur spécificité historique: les vols passagers essentiellement à Charleroi, le fret aérien à Liège.

@RudyHermans