Non, malgré ce que laisserait penser un coup d'oeil rapide sur cette carte de vaccination de Sciensano, la Flandre n'est pas plus avancée que la Wallonie dans la vaccination : c'est la proportion des plus de 65 ans ayant reçu au moins une dose qui est plus grande. Cela pourrait par contre refléter une moins grande adhésion à la vaccination au sud du pays.

La carte se trouve sur le dashboard interactif de Sciensano… et son code couleur est sans appel : le bleu du nord du pays est nettement plus foncé qu’au sud. Et au milieu, d’irréductibles Bruxellois semblent résister tels les Gaulois du village d’Astérix.

Quelles sont les informations qui figurent sur cette carte ? Elle montre le pourcentage de 65 ans et plus ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. En clair, Sciensano additionne ici :

Les personnes qui ont reçu la première dose d’un vaccin qui se donne en deux doses ;

les personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson (J&J) qui se donne en une dose (ils ont donc techniquement reçu "au moins une dose"… et sont par la même occasion totalement vaccinés).

Deux précisions importantes :

Ces chiffres s’arrêtent à la semaine 19, soit celle qui finissait le dimanche 16 mai dernier ;

en dessous de 10 doses de vaccin J&J distribuées dans une commune, Sciensano ne donne pas le détail précis. Dans la carte du dashboard, les "moins de 10" ont été remplacés par 0.

Cette carte se concentre donc sur une partie bien précise des citoyens. Et, c’est vrai, si on prend les 65 ans et plus, la Flandre est plus avancée. En témoigne le graphique ci-dessous établi par Sciensano, par tranches d’âges, qui montre que la Région flamande a presque atteint les 100% chez les plus anciens.

Mais, quand on descend dans les tranches, la Flandre n’est plus aussi bien classée. Ainsi, elle a donné une dose de vaccin à 21% des 45-54 ans seulement. Dans cette même catégorie d’âge, les autres Régions atteignent les 50%, voire plus pour la Communauté germanophone.