Au Forem, une formation clé sur porte qui garantit un emploi

On connaît le paradoxe : d'un côté, des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de boulot. De l'autre, des employeurs qui se plaignent de ne pas trouver de main d'oeuvre adaptée à leurs besoins. Alors, la Wallonie a décidé de prendre le taureau par les cornes avec un nouveau type de formation au nom évocateur : "coup de poing pour l'emploi". Concrètement, nous nous sommes rendus chez Atos, le géant européen qui gère les paiements en ligne et par cartes bancaires. Nous y avons rencontré 18 demandeurs d'emploi. Ce jour-là, c'était l'heure d'un bilan intermédiaire : après trois semaines de stages en entreprises, ils s'apprêtaient à retourner dans leurs centres du Forem à Ciney (Technobel) ou Mons (Technocité). La formation s'étale sur 9 mois et a été conçue clé sur porte pour répondre aux besoins d'Atos. Du sur mesure, comme en haute couture...De quoi rapprocher sensiblement le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Et surmonter ainsi l'écueil souvent dénoncé de formations pas toujours adaptées aux desideratas des entreprises.

Au service des entreprises ? Avec de tels programmes, le Forem se met en quelque sorte au service des entreprises. Mais en échange, celles-ci s'engagent à donner du travail aux demandeurs d'emploi : au minimum 80% de ceux qui iront au bout de la formation seront embauchés dans l'entreprise. Atos a inauguré ce type de formation mais deux autres sont également en cours avec Proximus et l'UCM. A chaque fois, on retrouve à la manoeuvre les centres de compétences du Forem; il y en a 25 en Wallonie. Si le numérique et l'informatique sont des secteurs porteurs, ce ne sont pas les seuls. D'ailleurs d'autres "coups de poing pour l'emploi" sont menés dans des secteurs très différents où les entreprises cherchent aussi du personnel avec une formation spécifique, comme des fontainiers pour la SWDE ou des maçons dans le secteur de la construction. Bien entendu, les demandeurs d'emploi qui participent à ces formations sont sélectionnés à la fois par les spécialistes du Forem et par des représentants de l'entreprise concernée. Dans l'exemple d'Atos, ils étaient au départ 80 et après les tests et les entretiens, on en a gardé 18. Avec quels critères ? Des prérequis technologiques bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle dans le jargon entrepreneurial les "soft skills" : le comportement, l'aptitude à communiquer, à travailler en équipes, à rechercher des informations... En discutant avec ces demandeurs d'emploi qui ont en général entre 25 et 35 ans, on s'aperçoit qu'ils sont à l'aise avec le langage numérique mais ils ont dû apprendre les codes de l'entreprise. Comment par exemple mener un projet dans un temps imparti, quelle méthode suivre, par où commencer...Ce qui ne s'apprend que lorsqu'on est confronté à la situation. C'est bien connu : c'est en forgeant que l'on devient forgeron.

Une baguette magique ? Cette nouvelle approche paraît prometteuse mais elle n'est évidemment pas la panacée pour résoudre le problème du chômage d'un coup de baguette magique. D'une part, elle ne s'adresse qu'à un certain public, des gens motivés, à qui il ne manquait sans doute pas grand chose pour trouver de l'emploi. D'autre part, elle est destinée à de grandes entreprises qui disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaire pour encadrer une telle formation longue durée. Mais ceux qui sont porteurs d'un tel projet insistent : tout le monde est gagnant. Au point qu'on se demande comment, dans une région confrontée depuis si longtemps au problème du chômage, on n'y a tout simplement pas pensé plus tôt.