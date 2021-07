Une fête nationale du 21 juillet ternie par le bilan des inondations, le défilé sera adapté

L’an dernier, la fête nationale avait connu un programme fortement allégé, à cause de la pandémie de coronavirus. Il n’y avait pas eu de défilé militaire, mais un sobre hommage du roi Philippe aux victimes de la Covid-19 et aux personnes qui contribuent à endiguer la propagation du coronavirus.

Cette édition 2021 de la fête nationale aurait dû être le signe d’un retour à la normale avec un défilé militaire mais aussi civil rendant hommage à tous ceux qui se sont impliqués dans la lutte contre la pandémie. L’actualité en a décidé autrement avec les inondations et leur lourd bilan humain et matériel. En conséquence, la fête du 21 juillet a été adaptée en conséquence, le défilé aura bien lieu sur le thème initial prévu, l’hommage "aux héros de la lutte contre la pandémie" mais avec un effectif plus restreint. La raison principale est qu’une partie du personnel et du matériel comme les hélicos est toujours opérationnelle sur le terrain.

La partie culturelle et artistique du défilé a également été adaptée pour tenir compte de l’émotion légitime de la population et des personnels concernés, la recherche des disparus étant toujours en cours. Plusieurs Villes et communes ont également décidé de supprimer les festivités et rassemblements populaires prévus ce mardi soir.