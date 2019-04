Une femme au plus haut grade de la magistrature

Audience solennelle aujourd’hui à la Cour de Cassation pour l'installation officielle de sa nouvelle Première présidente. Beatrijs Deconinck succède ainsi à Jean de Codt. Une femme prend donc la tête de la plus haute instance judiciaire belge, l’occasion de nous intéresser à la place des femmes au sein de la magistrature.

On le sait peu mais, depuis quelques années, les femmes juges sont plus nombreuses que les hommes. Selon les derniers chiffres transmis par le cabinet du ministre de la Justice, Koen Geens, elles occuperaient 54 % des postes.

Chiffres trompeurs

Un chiffre qui est d'ailleurs en constante progression. "Techniquement, si vous prenez ce chiffre absolu, les femmes sont effectivement majoritaires ", explique Adeline Cornet, docteure en criminologie (ULG) qui a rédigé une thèse sur la place des femmes au sein de la magistrature. "Mais attention, insiste la chercheuse, ce chiffre est trompeur. Quand vous regardez au sein de chaque instance en croisant les données du type de profession avec le niveau hiérarchique, vous remarquez que vous avez des endroits où les femmes sont minoritaires."

Avec ce constat: plus on monte dans la hiérarchie, moins les femmes sont nombreuses. Une situation qui s’explique d’abord par ce qu'on appelle le phénomène du "plafond de verre ". "C'est-à-dire qu'à un certain niveau hiérarchique, les femmes n'arrivent pas à accéder à certains postes pour des raisons qui relèvent plus d'un système social qui fonctionne encore avec des différences entre hommes et femmes, indique Adeline Cornet. Ce ne sont pas des différences qu'on peut strictement imputer à la magistrature ou aux magistrats et magistrates, c'est beaucoup plus complexe que ça".

Autre explication: les horaires et les gardes difficilement compatibles avec une vie familiale, surtout pour les magistrats du Parquet. "Avec pour conséquence que les femmes quittent plus rapidement la profession que les hommes", ajoute encore la docteure en criminologie.

Un pas en avant

Dans ce contexte, la nomination d’une femme à la tête de la Cour de Cassation est un signal fort. Mais attention, prévient Adeline Cornet, tout n'est pas réglé pour autant. " C'est un pas en avant, c'est sûr. Mais on ne peut pas simplement se baser sur ce type d'accession au plus haut poste d'une profession pour dire que l'égalité est acquise." On le voit donc, si les choses avancent, il reste encore du chemin à parcourir pour que l'égalité homme-femme devienne réalité, y compris au sein de la magistrature.