Une erreur lors de la correction des copies de l’examen d’entrée en médecine

Les résultats définitifs du premier examen d’entrée en médecine et dentisterie seront annoncés jeudi, indique dans un communiqué l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares). Une erreur matérielle impactant un faible nombre de candidats a été détectée à la suite de la communication effectuée ce mercredi.

La cause de l’erreur a été mise au jour et des vérifications sont encore en cours, précise l’Ares. "Concrètement, des questionnaires du matin ont été corrigés en utilisant le correctif du questionnaire de l’après-midi, et inversement."

Cela ne concerne a priori que 64 candidats sur 4025, répartis dans deux salles sur une centaine de locaux au total, ajoute l’Académie.

Le jury se réunira dans les prochaines heures pour procéder à une nouvelle délibération. Les chiffres définitifs seront disponibles dans le courant de la journée de demain.