Une enveloppe de 7,2 millions d'euros pour la mobilité douce en Wallonie

Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, l'octroi d'une enveloppe de 7,23 millions d'euros pour la concrétisation de nouveaux projets en matière de mobilité douce dans 79 communes wallonnes.

Couvrant 75% du coût total de la réalisation de chaque projet - plafonné à 100.000 euros par commune -, ces subsides régionaux permettront un investissement de près de 17 millions d'euros sur le terrain, a assuré le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH).

Concrètement, deux types de projets d'aménagement communaux ont été retenus: l'aménagement d'un ou plusieurs nouveaux accès au RAVeL et/ou la création de nouvelles liaisons entre les zones d'habitations et les pôles d'activités économiques.

"De 2016 à 2019, ce n'est pas moins de 32 millions d'euros qui ont et seront consacrés à la réalisation de 300 kms de chaînons supplémentaires et à l'amélioration de la qualité du RAVeL. L'objectif est de rendre ce réseau accessible à tous, tout en portant une attention particulière à son usage utilitaire, ce qui se traduit notamment par la réalisation de chaînons donnant accès à des zonings, des centres sportifs, des gares et d'autres lieux de vie concentrant potentiellement de nombreux cyclistes", a rappelé le ministre.