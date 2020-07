Une enveloppe de 260 millions d'euros pour aider les soins de santé et le social en Wallonie

La Wallonie a dégagé 260 millions d'euros de manière structurelle pour la période 2021-2024 afin de revaloriser les travailleurs du non-marchand et, en particulier, ceux et celles des secteurs santé et social qui relèvent de sa compétence, a annoncé l'exécutif régional, vendredi, quelques heures après la fin de son conclave budgétaire.

"Ces travailleurs viennent de traverser une période inouïe et éprouvante. Beaucoup d'entre eux sont allés travailler la peur au ventre, certains ont directement été touchés par la maladie. Le gouvernement a donc décidé de revaloriser ces fonctions à haute valeur sociale ajoutée et de soutenir financièrement et durablement ces secteurs qui aident et soignent les autres", a-t-il expliqué.

Outre cette revalorisation salariale, l'enveloppe octroyée servira aussi à améliorer les conditions de travail en créant des emplois, ce qui permettra d'alléger la charge de travail du personnel.

Les modalités de répartition de ces 260 millions seront négociées avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Un calendrier sera proposé aux partenaires sociaux dès septembre prochain.

"Après avoir applaudi nos héros durant la crise, les avoir épaulés du mieux possible, le gouvernement souhaite aujourd'hui leur témoigner de toute sa considération et leur apporter de meilleures conditions de travail", a conclu la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.