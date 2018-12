Une enceinte acoustique belge primée à Las Vegas

C'est innovant et c'est belge: une nouvelle enceinte acoustique va être présentée au plus grand salon mondial des nouvelles technologies de Las Vegas. Ses particularités : un son très pur et une connectivité accrue.

A chaque pièce sa musique

Mais comment fonctionne cette enceinte ? Munie de capteur, elle peut mesurer votre rythme cardiaque et jouer une musique en conséquence. Plus étonnant encore, l'enceinte sait dans quelle pièce vous vous trouvez et quelle musique correspond à cette pièce. "Par exemple, vous programmez votre réveil le matin, et votre enceinte va jouer une musique douce avec des bruits de la nature. Ensuite vous passez à la salle de bain et elle joue autre chose. Puis dans votre bureau, elle va jouer pendant des heures des musiques pour vous concentrer. Enfin le soir, dans votre cuisine, un son plus festif pour prendre l'apéro. Bref, vous n'avez plus besoin de changer tout le temps de playlist sur votre smartphone: l'enceinte le fait pour vous", explique Jean Beauve, fondateur. Ce Namurois s'est associé avec son ami de longue date, Philippe

Briot, lui aussi ingénieur, pour créer cette innovation. Et leurs efforts ont été récompenses: les ingénieurs ont reçu le prix du Wireless Device du Consumer Electric Show (CES) de Las Vegas. Ils présenteront leur nouvelle enceinte début janvier aux Etats-Unis.

Une aventure musicale

"C'est vraiment la musique qui a porté notre projet", explique Philippe Briot. "Nous aimons tous les deux la musique et nous voulions vraiment que le son soit le plus naturel possible", précise l'ingénieur. L'enceinte OW1 sera disponible dès l'année prochaine. Son prix devrait se situer un peu en dessous des 1.000 euros.