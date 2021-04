Une contraception accessible, libre et partagée demande le Conseil de l'Egalité des Chances

Le Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes appelle à une contraception accessible, libre et partagée. "Pour nombre de femmes, jeunes ou en situation de précarité, le coût de la contraception est difficile à supporter financièrement d'autant que les responsabilités entre les hommes et les femmes ne sont pas équitablement partagées", indique le Conseil dans un communiqué ce vendredi.

Un accord, à l'initiative du Parlement, avait été établi le 30 septembre 2020 et permet désormais aux femmes ayant le statut BIM (Bénéficiaires à Intervention Majorée) de bénéficier d'un remboursement plus important pour les moyens de contraception. De plus, un système de tiers-payant est désormais appliqué à la 'pilule du lendemain', la contraception d'urgence, avec ou sans prescription médicale.

Autres mesures

En réponse à cet accord, le Conseil propose d'autres mesures afin d'améliorer davantage la contraception féminine et masculine. Il appelle à une gratuité de la contraception pour toutes les femmes jusqu'à 35 ans, une intervention majorée dans les coûts de la contraception jusqu'à 49 ans ainsi que la délivrance de la pilule du lendemain dans les centres de planning familial en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Côté masculin, le Conseil demande un remboursement plus substantiel des préservatifs pour les moins de 25 ans, et pour les hommes ayant le statut BIM. Il revendique également un encouragement à la recherche médicale de nouveaux moyens de contraceptions.

Le Conseil souligne aussi l'importance de la nécessité des programmes d'éducation à la vie sexuelle et affective (EVRAS) en milieu scolaire.