Une commune du Limbourg verse indûment 365.000 euros à des hauts fonctionnaires

Neuf membres du personnel de la commune de Heusden-Zolder, en province du Limbourg, se sont partagé la somme de 365.000 euros pour le suivi de la rénovation d'un bâtiment de collecte sur le site minier. Les montants varient en fonction des individus: de 3.700 euros à 80.000 euros par personne ont été distribués. Telles sont les conclusions d'un rapport d'Audit Vlaanderen, dont fait écho lundi Het Belang van Limburg.

Le conseiller indépendant, ancien échevin et ex-membre de la N-VA Bruno Buyse avait introduit une plainte auprès d'Audit Vlaanderen, une agence du gouvernement flamand. Il voulait déterminer la légalité des compensations versées à l'équipe managériale. "Il ressort de l'enquête qui a depuis été clôturée que ces versements n'étaient pas légaux", affirme M. Buyse. Ce dernier appelle la commune à intervenir le plus rapidement possible.

Le projet total de rénovation est évalué à quelque 16 millions d'euros. Ces travaux auraient pu être supervisés par des personnes externes, mais il avait été décidé de les suivre en interne, comme mesure d'économie.