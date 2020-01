Une commission Égalité des chances et Droits des femmes fait son entrée au Parlement bruxellois - © THIERRY ROGE - BELGA

L'invité dans l'actu - Nouvelle commission consacrée à l’Egalité des Chances et aux Droits... Ce mardi, le Parlement bruxellois lance une toute nouvelle commission consacrée à l’Egalité des Chances et aux Droits des femmes. Si une commission de ce genre existe déjà au niveau du Parlement de Wallonie, ce sera une première pour la Région bruxelloise. Avec la création d’une commission à part entière, ce sont toutes les politiques gouvernementales et les sujets d’actualité liés aux droits de femmes qui pourront dès lors être mis à l’ordre du jour et débattus. Sophie LEONARD interrogera à ce sujet Margaux de Ré (Ecolo), députée au parlement bruxellois et à la Fédération Wallonie-Bruxelles