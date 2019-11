Une combattante belge de l'EI, qui s'était échappée de Syrie, arrêtée en Turquie

Le service public fédéral Affaires étrangères confirme à la RTBF que Fatima Benmezian a été arrêté par les autorités turques. " On est au courant du dossier et on suit les développements de près " indique le porte-parole Karl Lagatie qui ne souhaite pas faire de " commentaire supplémentaire à propos de dossiers personnels ".

Fatima Benmezian s'est échappée d'un camp en Syrie. Selon les journaux Het Laatste Nieuws et De Morgen, elle aurait traversé la frontière avec l’aide de passeurs.

Originaire d’Anvers et sans enfant, la jeune femme de 24 ans a été condamnée chez nous en mai 2015 à 5 ans de prison pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Le procès s’était tenu en son absence. Si elle revient en Belgique, elle sera incarcérée.