Une coalition avec la N-VA reste possible, selon Hendrik Bogaert (CD&V)

Mardi, sur La Première, Rudy Demotte (PS), président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a confirmé que le PS ne formera pas de gouvernement avec la N-VA. Il a donc clairement mis une exclusive vis-à-vis de la N-VA. Les socialistes ont donc franchi une étape qu’ils s’étaient refusé d’assumer ces derniers jours.

Le député fédéral, Hendrik Bogaert, invité de la matinale mercredi, a peu apprécié la sortie de Rudy Demotte sur La Première. Il se disait optimiste après la nomination des informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD & V), car la N-VA rentrait à nouveau dans le jeu.

"On n’a pas été charmé par les déclarations de Rudy Demotte", affirme Hendrik Bogaert. "Ce genre de déclarations, ça n’aide pas, c’est peut-être même contre-productif… Ça donne l’impression que certains partis décident de tout dans le pays. Donc, en termes de communication ça n’aide pas. Mais les informateurs vont s’informer auprès des 10 partis. Il y a plusieurs schémas sur la table, le travail continue, on n’est pas impressionné", explique-t-il.

Si j’étais francophone, je prendrais la N-VA dans le gouvernement

Les déclarations du PS accentuent clairement la pression dans le camp flamand. Mais dans les rangs du CD & V, on campe sur ses positions. "Une coalition avec la N-VA est toujours possible. Le travail continue. Nous, on n’a pas de veto, pas de préférence. Ceci dit, si j’étais francophone, je prendrais la N-VA dans le gouvernement. Quand on voit les sondages, quand on pense à long terme, c’est un avantage."

Effectivement, ces sondages placent le Vlaams Belang premier parti en Flandre et la N-VA second parti. "Quand on additionne les deux, on est presque à 50%. Ça devrait alarmer tous les autres partis qui n’ont pas ces 50%. Ce n’est qu’un sondage, mais c’est préoccupant. Donc, si j’étais francophone je mettrai la N-VA dans le gouvernement."

Mais Hendrik Bogaert insiste, son parti n’est pas scotché à la N-VA : "On a notre propre identité. On veut que les informateurs effectuent leur rôle, donc d’analyser toutes les possibilités."

Faire des concessions

Finalement, le député fédéral indique que Bart De Wever doit faire des concessions, "ce qu’il n’a pas encore fait, ou presque pas". "On dit qu’il n’y a pas de coalition possible avec la N-VA parce qu’il n’a toujours pas fait de concessions sur les programmes."

Le président du CD & V, Joachim Coens tente de déminer la situation. Il remettra un rapport au Roi ce vendredi en duo avec le président du MR. "Le travail continue", assure Hendrik Bogaert, "on va suivre le rapport des informateurs le 20 décembre et puis on verra. Ils doivent pouvoir exécuter leur travail dans une certaine tranquillité".