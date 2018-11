Une coalition avec des extrémistes de droite ou de gauche? "Jamais", affirme Bart De Wever

La récente coalition signée à Zelzate entre le PVDA (PTB flamand) et le sp.a a suscité des réactions parmi les autres partis flamands. Le VLD, le CD&V, mais aussi la N-VA. Tous deux évoquent une "rupture" du cordon sanitaire. Un cordon conçu à l’origine pour contrer l’extrême droite flamande. Bart De Wever y voit une forme d'hypocrisie.

Même le PS n’arrive pas à faire des coalitions avec ces extrémistes (du PTB)

La position du nationaliste flamand est claire: "Le PTB est comme le Vlaams Belang, ce sont des extrémistes." Et il s’étonne de la position du sp.a : "Même le PS, qui est bien plus à gauche que les socialistes flamands, n’arrive pas à faire des coalitions avec ces extrémistes (ndlr: du PTB) alors que les socialistes flamands le font. Et ça, c’est bizarre. Pourquoi tient-on ce langage pour les extrémistes de droite, mais pas avec des extrémistes de gauche. C’est hypocrite."

Le cordon sanitaire doit aussi concerner les extrémistes de gauche

Évoquant le Venezuela, le patron de la N-VA constate que le PTB se définit toujours, dans ses statuts comme un parti communiste. "Et je connais quelques pays dans le monde où ce sont des dictatures. Les gens y sont malheureux et pauvres." Car la N-VA dit avoir des doutes sur la position réellement démocratique du PTB.

Jamais avec le PTB

A moins de six mois du scrutin fédéral et régional, Bart De Wever ne laisse aucun doute sur une possible coalition avec le PTB: "C’est un parti qui peut s’exprimer, mais avec lequel je ne pourrai jamais faire un accord." et pour ceux qui n’auraient pas compris que cela concerne aussi la droite extrême, il conclut: "Je ne ferai jamais de coalition avec le Vlaams Belang qui se met en dehors du jeu".