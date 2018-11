Une clause secrète entre la Belgique et l'Otan plane-t-elle sur le choix des F35?

"On nous a toujours promis une procédure ouverte et transparente, mais il apparaît aujourd'hui que ce n'était ni ouvert, ni transparent", explique Benoît Hellings. "Puisque une partie du marché des F16 a été basée sur des informations contenues dans un document secret de l'Otan qui m'est parvenu grâce à un vent favorable", (cf. ci-dessous).

Le F35, ce grand furtif

Le point de départ de ces suspicions ? Un engagement pris par la Belgique avec l'Otan en 2013 à détruire des batteries de missiles ennemies. Et cette capacité à pouvoir entrer en premier sur le territoire ennemi, selon Benoît Hellings, serait l'apanage du seul F35. "La Belgique s'est engagée sur le marché du remplacement des F16 en se basant sur des capacités fixées par l'Otan, à savoir être furtif, des capacités qui n'étaient connues que par les ministres de l'Otan".

"La furtivité", explique encore le député Ecolo, "recouvre 4 paramètre essentiels : la forme de l'avion, les matériaux de l'avion, la capacité de mettre des bombes à l'intérieur de l'avion - et non pas l'extérieur comme la plupart - et c'est aussi une capacité technique, logicielle de pouvoir détecter les défenses aériennes ennemies. Le seul qui offre ces quatre capacités de la furtivité et bien c'est le F35".

Le poids du furtif

Or, dans le cahier des charges de l'appel d'offre belge, la furtivité comptait pour 21% des points qui servaient à départager le F35 de l'Eurofighter, son (dernier) concurrent. "Sur le critère de la furtivité, le F35 s'est donc avéré 3 fois plus performant puisqu'il est le seul à avoir les 4 dimensions de la furtivité, les autres concurrents du F35 n'ont que des éléments de furtivité mais pas l'entièreté", conclut Benoît Hellings.