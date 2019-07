Une cinquantaine de personnalités réaffirment l'unité du MR

Charles Michel doit partir dès septembre : la fronde qui passe mal au MR - © GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Fronde d'anonymes au MR: Charles Michel doit partir ? - JT 13h - 22/07/2019 Ce matin, les libéraux ont découvert un article du journal Le Soir dans lequel certains membres du parti réclament le départ de Charles Michel de son poste de président. Les témoignages sont anonymes, mais certains d'entre eux seraient émis par des personnalités encore très en vue au MR. Alors faut-il considérer tout cela comme un appel nécessaire et salutaire ou plutôt comme de simples avis un peu aigris ? Chez les libéraux ce matin, on s'inquiète ou on minimise ?