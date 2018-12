Une chute du gouvernement serait-elle irresponsable ?

Cette semaine, le gouvernement pourrait tomber. Ce qui conduirait à un gouvernement en affaires courantes et peut-être à des élections anticipées. Le Premier ministre estime que ce serait irresponsable. Il estime qu’un gouvernement minoritaire est indispensable pour ne pas plonger le pays dans les difficultés. En cas de chute du gouvernement, plusieurs dossiers socio-économiques d’importance seraient compromis. C’est le cas de la réforme de l’impôt des sociétés ou des mesures pour lutter contre les emplois en pénurie. Cela veut dire aussi qu’il n’y aura pas de budget, pas de gouvernement pour prendre des décisions dans le cadre de l’accord interprofessionnel qui doit décider de la marge d’augmentation salariale pour les deux prochaines années. Pas de gouvernement non plus pour faire face au Brexit qui aura un impact important sur l’économie belge.

Bref, le Premier ministre prévient, une chute du gouvernement aura un coût. Une lecture que ne partage évidemment pas les partis d’opposition au Parlement fédéral.

