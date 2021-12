Une chercheuse thaïlandaise placée en centre fermé à son arrivée en Belgique: son voyage a été jugé "non essentiel"

Le professeur David Strivay n’en revient pas : ce chercheur en spectroscopie atomique et nucléaire de l’Université de Liège devait accueillir ce samedi une scientifique du Thailand Institute of Nuclear Technology, dans le cadre d’une coopération entre les deux pays. Mais à son arrivée à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem, cette dernière a été refoulée. "Au départ, nous pensions qu’elle avait été recalée car son carnet vaccinal n’était pas correct", raconte David Strivay.

En effet, la chercheuse avait reçu une dose de vaccin chinois Sinovac, non certifié par l’EMA (l’agence européenne des médicaments) et donc non reconnu en Belgique. "On était en attente, je pensais que c’était le seul problème, confie David Strivay. Puis la police des frontières m’a dit que ce n’était pas un problème de vaccin, mais que l’office des étrangers pensait que ce n’était pas un voyage essentiel."

Un qualificatif qui étonne le chercheur liégeois : il estime avoir organisé ce séjour dans les règles. "C’est une visite d’une semaine sous l’égide de l’agence atomique, approuvée par l’agence fédérale nucléaire belge, affirme-t-il. J’ai bien lu : tout ce qui concerne l’accueil de chercheurs étrangers est à caractère essentiel, à moins que ça ait changé ces derniers jours." Et David Strivay de rappeler qu’en novembre, un chercheur venu du même pays était resté un mois pour la même mission, sans avoir eu de problèmes.

Mais plus que le retard, David Strivay s’étonne de la manière dont la chercheuse thaïlandaise, qui a souhaité rester anonyme, a été traitée à son arrivée en Belgique. Arrivée vers midi samedi, elle s’est vu confisquer ses papiers et son téléphone portable et a été placée en centre fermé, selon le scientifique. "Nous n’avons eu de nouvelles que vers 20 heures, note-t-il. Elle avait deux options : soit retourner immédiatement en Thaïlande, soit faire appel de la décision, avec l’aide d’un avocat, mais sans garantie."

Considérée comme une criminelle

La chercheuse est rentrée en Thaïlande le lendemain, un peu déboussolée par l’incident. "Elle a été très choquée, elle ne s’attendait pas du tout à ça, témoigne David Strivay. Confisquer ses moyens de communication, c’est un peu dur, elle a été considérée comme une criminelle alors qu’elle est venue dans les règles." Le scientifique est toutefois confiant : "on va s’arranger pour qu’elle puisse revenir faire son travail de recherche", dans le cadre de la coopération entre le Thailand Institute of Nuclear Technology et le Centre de Recherches du Cyclotron de Liège, dans le but de construire un centre équivalent en Thaïlande.

Pourtant, le site du SPF Intérieur est clair : pour qu’un voyage soit considéré comme essentiel et autorisé, le voyageur doit être en possession d’une "attestation de voyage essentiel", délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge. Ce document manquait-il à la scientifique thaïlandaise pour être en règle ? Contacté par la RTBF, le service presse de l’office des étrangers n’avait ce dimanche après-midi pas encore répondu à nos sollicitations.

Cet incident n’est pas sans rappeler celui du professeur de philosophie Omar Mboup, arrivé du Sénégal en novembre dernier. Malgré son visa Schengen en règle, il avait été arrêté et son passeport retiré, car il n’avait pas assez d’argent sur lui.