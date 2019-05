Une cérémonie d’hommage aux victimes de la tuerie de Liège sera organisée le 29 mai

Une cérémonie d’hommage aux deux policières et au jeune étudiant victimes de l’attentat de Liège sera organisée, un an après les faits, le 29 mai prochain. Elle se déroulera sur les lieux du drame, a indiqué jeudi la police de Liège.

Le 29 mai 2018, en matinée, deux policières et un jeune homme de 22 ans ont été tués à Liège. L’assaillant, Benjamin Herman, s’en est pris à deux policières en service en leur assènant des coups de couteau avant de s’emparer de leurs armes. Soraya Belkacemi et Lucile Garcia ont été tuées. L’auteur a ensuite fait feu vers une voiture à l’arrêt sur le boulevard, tuant le jeune passager, Cyril Vangriecken (22 ans).

L’assaillant s’est ensuite réfugié au sein de l’athénée Léonie de Waha, à proximité, où il a semé la panique. Il sera finalement abattu par les forces de l’ordre devant l’établissement.

Un an plus tard, la Ville et la police de Liège organisent une cérémonie d’hommage aux trois victimes sur les lieux du drame, en présence des familles des victimes. Le rassemblement des familles, des autorités présentes et des policiers est prévu à 10h dans le hall d’entrée de l’athénée Léonie de Waha. A 10h15, un cortège démarrera du parvis de l’établissement scolaire en direction du lieu du drame, à l’angle du boulevard d’Avroy et de la rue des Augustins. A cet endroit, une plaque commémorative sera apposée sur la façade du café « Les Augustins ».

A 10h34, heure des faits, débuteront les prises de parole qui seront introduites par un violoncelliste de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, le chef de corps de la police de Liège, Christian Beaupère, et le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem, prendront la parole. Suivront une minute de silence et des dépôts de fleurs. La cérémonie doit s’achever vers 11h.

Cette cérémonie entraînera la fermeture du boulevard d’Avroy, depuis la traverse Destenay en direction de la gare des Guillemins, entre 9h15 et 11h. La rue des Augustins sera également fermée à l’angle du boulevard d’Avroy entre 9h et 11h. La circulation sera par contre maintenue vers le centre-ville.