Une centaine de nouveaux logements pour les femmes victimes de violences conjugales en Wallonie

Une centaine de nouveaux logements seront déployés en Wallonie cette année encore et l'année suivante pour les femmes victimes de violences et leurs enfants, soit 12% de places de plus, rapporte jeudi La Dernière Heure, citant la ministre Morreale.

Sous l'impulsion de la vice-Présidente, ministre de l'Économie sociale, de l'Action sociale et des Droits des femmes, 102 nouveaux logements seront déployés en Wallonie en 2021 et 2022, dans le cadre du plan de relance et du plan égalité hommes-femmes 2020-2024.

Plus précisément, 67 nouvelles places d'hébergement d'urgence en centre d'accueil seront créées d'ici la fin de l'année 2021 à travers le financement de personnel complémentaire pour permettre l'ouverture de ces places et 35 places en semi-autonomie seront ouvertes courant 2022 après validation du gouvernement et grâce à plusieurs coopératives d'économie sociale.

Un montant total de 1.455.000 euros a été dégagé pour permettre la mise en place de ce projet.

Pour rappel, la Wallonie compte aujourd'hui 879 places d'accueil pour les femmes victimes de violences et leurs enfants.

Avec ce nouveau projet, c'est donc près de 12 % de nouvelles places qui seront créées sur l'ensemble du territoire wallon.