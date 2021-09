Une centaine de candidats à la vaccination dès l'ouverture de l'antenne à l'UCLouvain

La ministre régionale de la santé, Christie Morreale, s'est rendue mercredi à Louvain-la-Neuve, où elle a visité l'antenne de vaccination installée à l'Aula Magna. La capacité de vaccination des quatre lignes installées est de 1.000 doses par jour. Lors de la première heure d'ouverture, une centaine de personnes se sont présentées. Vers 13h, un peu moins de 200 personnes avaient déjà été vaccinées sur place et bien que les rendez-vous ne sont pas obligatoires, 330 personnes se sont inscrites pour cette première journée de fonctionnement. L'antenne de Louvain-la-Neuve restera ouverte jusqu'au 21 septembre de 9h30 à 19h30 - sauf le dimanche - pour les premières doses, et sera remise en fonction du 6 au 12 octobre pour les deuxièmes doses.

L'antenne de vaccination mise sur pied par l'Aviq et l'UCLouvain à l'Aula Magna est accessible avec ou sans rendez-vous, et environ 700 personnes se sont inscrites pour la première semaine de fonctionnement. En plus d'informer ses propres étudiants sur cette possibilité de se faire vacciner rapidement et gratuitement, l'UCLouvain a contacté les écoles et les hautes écoles installées sur le campus de Louvain-la-Neuve pour qu'elles rappellent à leurs étudiants que cette antenne est ouverte.

L'antenne n'est pas réservée qu'aux étudiants: les membres du personnel de l'UCLouvain et d'autres établissements, le personnel des entreprises, les habitants y compris ceux qui sont éligibles pour recevoir une troisième dose, tout le monde peut se rendre sur place. La possibilité est également offerte aux étudiants étrangers qui, pour certains, ne sont vaccinés que partiellement ou avec des produits non approuvés par l'Union européenne. Une des quatre lignes de vaccination propose d'ailleurs un accueil en anglais.