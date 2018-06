Une centaine d'hommes touchés par le cancer du sein, comme André: De Block renvoie au Fonds de solidarité

On en parle assez peu, mais chaque année une centaine d'hommes sont touchés par le cancer du sein. La maladie est la même que pour les femmes, mais les remboursements ne sont pas identiques. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes demande un traitement égal à la ministre de la Santé Maggie De Block.

André Pauwels, survivant d'un cancer du sein il y a 20 ans, insiste sur l'importance de sensibiliser au dépistage du cancer du sein masculin, beaucoup d'hommes sont détectés fort tard... car on ne s'y attend pas du tout: "Au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais à partir du moment où on m'a dit 'Vous avez le cancer du sein', le monde m'est tombé sur la tête : "C'est impossible, moi je suis un homme'. Puis, je me suis toujours défendu en disant "Je suis né comme un homme, c'est pas parce que j'ai le cancer du sein que ça y change quelque chose'



André a dû subir deux opérations: enlèvement du téton et enlèvement complet de la poitrine, ainsi que des glandes en dessous du bras.

Un traitement exactement pareil à celui d'une femme touchée par un cancer du sein. "Dans mon cas, j'ai eu de la radiothérapie, témoigne André Pauwels. Je n'ai pas eu besoin de chimiothérapie ni de thérapie hormonale".

Renvoi au fond de solidarité

La ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) reconnaît l'existence d'un problème dans le remboursement des médicaments aux hommes atteints de cancer du sein. Etant donné que le groupe cible concerné est de taille réduite (moins de 100 hommes par an), la recherche d'une solution n'est pas évidente, explique la libérale flamande, qui renvoie au fonds spécial de solidarité (FSS).

Ce fonds, qui existe depuis 1990, octroie aux patients souffrant d'une affection très grave une intervention financière pour certaines prestations médicales qui ne sont pas remboursées et qui sont particulièrement coûteuses. D'après la ministre, les hommes atteints de cancer du sein peuvent y avoir recours.

L'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes ainsi que d'autres associations ont dénoncé jeudi le fait que les hommes atteints de cette pathologie ne bénéficient pas des mêmes conditions de remboursement des médicaments que les femmes.

Le cabinet de la ministre reconnaît bien entendu le droit à des remboursements identiques, mais explique que les choses sont plus compliquées qu'elles ne paraissent.

Moins de 100 hommes sont touchés par an, alors que des centaines de patients sont nécessaires pour réaliser des essais cliniques. Dès lors, la recherche sur l'efficacité de ces traitements est particulièrement coûteuse et l'intérêt réduit pour les fabricants. D'après la ministre, une solution pourrait être trouvée grâce à une meilleure collaboration internationale dans ce domaine, notamment afin de disposer de suffisamment de cas pour mener des études cliniques.