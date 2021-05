Une campagne pour inciter les usagers à mieux se partager la route organisée en Wallonie

Avec la crise sanitaire, de plus en plus d’usagers de la route se déplacent à pied ou à vélo. Dans ce contexte, l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) lance lundi une nouvelle campagne visant à inciter tous les usagers de la route à mieux se partager celle-ci.

"Ensemble, partageons mieux la route", c’est le message de sensibilisation que l’AWSR adresse aux usagers.

En 2020, la part des kilomètres parcourus à pied ou à vélo a augmenté de 40%, selon le baromètre de l’institut Vias pour la sécurité routière. Cela rend le partage de l’espace plus compliqué.

Afin de garantir la sécurité de chacun, l’AWSR tient à rappeler qu’un comportement respectueux des autres usagers couplé à des gestes simples, comme la gestion de sa vitesse et le respect des distances de sécurité, permettent une circulation sereine pour tous.

Les messages de sensibilisation seront adressés aux piétons en digital, aux cyclistes sur l’arrière des bus TEC et aux motards et automobilistes via la radio, afin de toucher chaque usager, quel qu’il soit, souligne l’AWSR.