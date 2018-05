Une brigade de l'US Army transite par la Belgique pour renforcer le flanc est de l'Otan

Le port d'Anvers est durant quelques jours le théâtre de l'arrivée du matériel d'une brigade blindée américaine, déployée en Europe pour "réaffirmer le solide engagement américain dans la sécurité collective des pays membres de l'Otan", a-t-on appris samedi de sources concordantes.

Un premier navire transportant plus de 800 véhicules à roues, dont des transports de troupes et une grande quantité de matériel de la 1st Armored Brigade Combat Team (1ère brigade blindée de la 1st Cavalry Division (1ère division de cavalerie) basée à Fort Hood, au Texas, est arrivé vendredi à Anvers en provenance des Etats-Unis.

Il doit être déchargé dimanche et lundi, a-t-on précisé de source militaire. Deux autres navires rouliers doivent ensuite se succéder pour acheminer en Europe plus de 2500 véhicules - dont des chars lourds M-1 Abrams - de cette unité venant renforcer le flanc oriental de l'Otan.

Le matériel - le personnel, soit plus de 3000 hommes et femmes, arrive principalement par avion - prendra ensuite la route vers la Pologne, leur destination finale, selon l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles. L'armée belge contribuera à assurer la sécurité des opérations de déchargement et escortera les convois militaires américains, dans le cadre de l'opération baptisée "Fort to port" (combinant le lieu de départ, Fort Hood, et celui d'arrivée, le port d'Anvers).